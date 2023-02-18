Польща готова передати Україні винищувачі Міг-29 тільки в рамках коаліції, - прем'єр

Сьогодні, 18 лютого, перебуваючи на Мюнхенській конференції прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вони можуть передати Україні винищувачі Міг-29, проте лише в рамках коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF .

Нагадаємо, вчора президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща розгляне передачу Україні Міг-29 і готова приєднатися до коаліції F-16.

Крім того, ще 30 січня Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.

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