Польша готова помочь Украине с организацией будущих выборов

"Хочу сказать, что мы вместе с вице-маршалком Моникой Велиховской предложили, чтобы в момент организации выборов, если Украина решит проводить, будь то президентские или парламентские - мы предложили возможность помощи с нашей стороны", - сказал Чажастый.

Он отметил, что речь не о направлении наблюдателей, а о правовой и логистической помощи.

Также маршалок Сейма добавил, что в Польше сейчас находится 2 млн украинцев, а еще более 8 млн - в Европе. Поэтому в связи с тем, что организация выборов будет "колоссальной задачей" - польский парламент решил выступить с инициативой помочь Украине в этом вопросе.

"Это предложение было очень тепло воспринято, в связи с чем мы создали рабочую группу, которая подготовит команду таких людей и весь возможный объем помощи со стороны Польши", - сообщил маршалок.

Он добавил, что глава канцелярии Сейма Марек Сивец уже консультировался по этому поводу с Государственной избирательной комиссией Польши.