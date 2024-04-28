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Польша ждет инициативы от Украины по возвращению мужчин из-за границы

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша считает, что Украина должна проявить инициативу по возвращению мужчин призывного возраста из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью TVN24 .

"Украине здесь действительно нужно проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину", - сказал он.

Глава МИД Польши отметил, что ему пока неизвестны идеи, рассматриваемые Украиной для возвращения мужчин домой. Но Сикорский назвал "интересной" инициативу по ограничению консульских услуг.

"Раньше, в декабре, когда я был в Киеве сразу после назначения на должность, украинская сторона говорила немного другое, но в том же направлении. А именно, что у них будет справка для своих граждан о том, что у него урегулированы отношения с военной службой, и они просили на уровне Евросоюза не предоставлять социальные льготы людям, у которых нет такой справки. Интересная идея", - добавил он.

Что этому предшествовало

Напомним, в Украине запретили выдавать паспорта мужчинам от 18 до 60 лет за пределами государства. Также с 23 апреля ограничили предоставление консульских услуг за границей.

Правительство объясняет это новым законом о мобилизации. Консульские услуги возобновят с 18 мая, когда начнет действовать закон, учитывая новые условия.

Также в Польше допустили, что могут помочь Украине вернуть мужчины призывного возраста. Хотя позже МВД Польши пообещало предоставить временную защиту украинским беженцам без паспортов.

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