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Польща чекає ініціативи від України щодо повернення чоловіків з-за кордону

Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща вважає, що Україна повинна проявити ініціативу щодо повернення чоловіків призовного віку з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв'ю TVN24.

"Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", - сказав він.

Глава МЗС Польщі зазначив, що йому поки невідомі ідеї, які розглядає Україна для повернення чоловіків додому. Але Сікорський назвав "цікавою" ініціативу з обмеження консульських послуг.

"Раніше, у грудні, коли я був у Києві одразу після призначення на посаду, українська сторона говорила трошки інше, але в тому ж напрямку. А саме, що вони будуть мати довідку для своїх громадян про те, що у нього врегульовані стосунки з військовою службою, і вони просили на рівні Євросоюзу не надавати соціальні пільги людям, у яких немає такої довідки. Цікава ідея", - додав він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, в Україні заборонили видавати паспорти чоловікам віком від 18 до 60 років за межами держави. Також з 23 квітня обмежили надання консульських послуг за кордоном.

Уряд пояснює це новим законом про мобілізацію. Консульські послуги відновлять з 18 травня, коли почне діяти закон, але враховуючи нові умови.

Також у Польщі допустили, що можуть допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Хоча пізніше МВС Польщі пообіцяло надати тимчасовий захист українським біженцям без паспортів.

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