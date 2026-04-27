Польша строит "армаду дронов" по украинскому образцу, - Туск

Выступая на конференции, польский премьер очертил конкретную цель для своей страны.

"Мы знаем, насколько нестабильна ситуация не только в регионе, но и во всем мире. Мы также знаем, насколько важна способность быстро реагировать в случае какой-то провокации или агрессии", - сказал он.

Туск заявил, что Варшава намерена "построить армаду беспилотников", взяв за основу технический и практический опыт Украины.

По его словам, цель - чтобы "в результате этой войны, несколько неожиданной для россиян, мы перепрыгнули целую технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были защищены от воздушных атак".

Защита польского неба - приоритет

Туск отдельно отметил важность для Польши усвоить именно боевой опыт Украины.

"Для меня очень важно, чтобы этот трагический и одновременно впечатляющий опыт Украины в противостоянии с Россией также стал частью наших знаний о том, как защищать польское небо", - добавил он.

ЕС тоже думает о "стене из дронов"

Тема беспилотников актуальна не только для Польши. Евросоюз отдельно рассматривает собственную идею - так называемую "стену из дронов" по периметру континента.

Вопрос стал более острым после серии сбоев в прошлом году, которые связывают с пролетами российских беспилотников над разными странами Европы.