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Польша анонсировала передачу Украине новой партии МиГ-29

Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша планирует передать Украине новую партию истребителей МиГ-29 для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Мы поставим еще одну партию", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, говоря о самолетах МиГ-29.

По его словам, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16 и сейчас пользуется поддержкой партнеров, в том числе США, отправивших очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Он отметил, что поставки заказанных Польшей многоцелевых истребителей F-35 ожидаются в ближайшие годы.

Моравецкий также заверил, что польские военные больше не нуждаются в МиГ-29.

При этом премьер Польши не уточнил, какое количество самолетов планируют передать Украине в этот раз и сроки их передачи.

Напомним, что сегодня Германия одобрила заявку Польши на передачу МиГ-29 Украине.

Отметим, что Варшава уже передала Украине четыре МиГ-29.

К тому же президент Польши Анджей Дуда пообещал, что польская сторона позже сможет отправить Украине еще шесть боевых самолетов.

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