Польша на 5 лет запретила въезд в Шенген депутату из Львова

Святослав Шеремета был внесен в реестр нежелательных лиц в государствах Шенгенской зоны.
Об этом заявил Марцин Кервинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.
Директору мемориально-поискового центра "Судьба" и депутату Львовского облсовета запретили въезд и пребывание сроком на пять лет до 20 октября 2031 года.
Шеремета официально внесли в соответствующий реестр нежелательных лиц.
Запрет на въезд инициировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Причиной такого решения стала инициатива Шереметы во Львовском облсовете объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии, ее главнокомандующего Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича.
Напомним, что в Польше возмутились решением Львовского облсовета назвать 2027 год УПА и Шухевича.
Польская сторона требует официальной реакции Киева на это постановление местных депутатов и отмечает, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям между странами.
Со своей стороны МИД раскритиковало решение Львовского облсовета, вызвавшее скандал с Польшей.
В дипломатическом ведомстве Украины заявили, что нарушение исторических вопросов в таком формате является контрпродуктивным, и призвали Варшаву воздерживаться от взаимных органов и резких шагов.