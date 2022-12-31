Польша в 2023 году планирует приравнять электронный паспорт к обычному

"Надеюсь, что законопроект о приложении mObywatel, предусматривающий, среди прочего, приравнивание электронного документа к пластиковой ID-карте, в ближайшее время поступит в Сейм", - сказал уполномоченный польского правительства по вопросам кибербезопасности Януш Цешинский.

Ранее на заседание Постоянного комитета правительства был передан законопроект о mObywatel. Если он вступит в силу, то электронный документ в mObywatel будет приравнен к пластиковому документу. Подтверждение личности требуется только при оформлении новой ID-карты.

Кроме этого, законопроект предполагает расширение функционала в mObywatel, в частности после ввода идентификационного налогового номера PESEL произойдет автоматическое "подтягивание" определенных данных при заполнении заявок.

"В государственных реестрах очень много данных. Электронная форма, в отличие от бумажной, не должна требовать внесения данных, которые уже есть о нас в ведомстве. Примером этого являются недавние функции, запущенные в приложении (mObywatel - ред.), как-то заявки на получение льгот на уголь, льгот на другие источники тепла или заявки на приобретение угля по льготной цене", – пояснил уполномоченный польского правительства.

В целом в правительстве Польши надеются, что уже в первом квартале 2023 года Сейм таки примет закон об электронном удостоверении личности в mObywatel.