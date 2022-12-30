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В Польше открылся еще один центр оформления документов для украинцев

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Украина, Пятница 30 декабря 2022 20:45
В Польше открылся еще один центр оформления документов для украинцев Фото: в Польше открылся пятый центр оформления документов для украинцев (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В польском городе Гданьске открылся еще один центр оформления документов для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на портал Министерства внутренних дел Украины.

По сообщению Государственной миграционной службы Украины, стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" расположен по адресу: Gdansk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309. График работы центра: пн - сб с 9:00 до 18:00.

Украинцы, которые сейчас находятся в Польше, могут обратиться сюда за такими услугами:

  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • оформление загранпаспорта;
  • оформление ID-карты;
  • обмен водительского удостоверения;
  • страхование.

При этом Миграционная служба акцентирует внимание, что прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди".

Оплата производится непосредственно на месте - онлайн. Для этого необходимо иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.

МВД напомнило, что в Польше функционируют четыре обособленных подразделения ГП "Документ" - в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве. К ним обратилось за получением необходимых документов уже более 100 тысяч украинцев.

"В 2023 году запланировано открытие аналогичных центров оформления документов в Германии, Испании, Чехии, Словакии и Турции", - заявила Миграционная служба.

Недавно РБК-Украина сообщало, как украинским беженцам вернуться из Украины в страну временной защиты.

Кроме того, мы писали, какие вакансии будут доступны украинцам в Польше.

Кстати, что изменится для туристов после вступления Хорватии в Шенген.

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