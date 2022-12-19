После поездки домой. Как беженцам вернуться в страну временной защиты

С началом зимы украинцы все чаще обсуждают в соцсетях, как вернуться из Украины в страну, где раньше была получена временная защита.

С какими сложностями сталкиваются беженцы на практике, TRAVEL РБК-Украина рассказали в команде волонтеров "Rubikus", которая помогла найти убежище в разных странах Европы более 20000 человек.

Официально: украинцы имеют право на временную защиту повторно

На официальном сайте Европейского Союза сказано, что украинцы, которые планируют вернуться домой и впоследствии решат вернуться в ЕС до окончания чрезвычайной ситуации, снова будут иметь право на временную защиту. Съездить домой ненадолго можно без потери статуса.

"Если вам необходимо ненадолго вернуться в Украину, например, для посещения семьи, для сбора документов или для спасения членов семьи, вы не теряете статус временной защиты. Любой краткий визит в Украину не должен рассматриваться странами ЕС как решение о добровольном возвращении до окончания временной защиты.

Это означает, что короткая поездка обратно в Украину не должна приводить к аннулированию вида на жительство и утрате прав, закрепленных за статусом", – говорится в объяснении на сайте.

Однако, не во всех странах на практике придерживаются этого принципа, ведь кроме Директивы ЕС о временной защите для украинцев, там руководствуются еще национальным законодательством.

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

За время работы у команды "Rubikus" накопилось немало информации о том, как принимают украинцев в разных странах, которой они делятся на сайте varenik.help.

"Все эксперты сходятся на том, что официальная директива – пускать. При этом на местах может очень по-разному все разворачиваться", - отмечают наши собеседники.

В Германию можно вернуться, если уезжали по временной причине

На вопрос, можно ли военным беженцам, получившим вид на жительство Aufenthaltstitel (разрешение на временное пребывание), выехать в Украину, чтобы забрать имущество или навестить кого-то, на сайте Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев отвечают так:

"Если в Германии уже есть основания для получения Aufenthaltstitel для временной защиты в стране, то вам разрешено путешествие в страну происхождения. Имея действующий заграничный паспорт, на протяжении срока действия разрешения на временное пребывание вы можете в любое время снова въехать в Германию".

Однако украинцев предупреждают: временное удостоверение легального пребывания в стране Fiktionsbescheinigung (о подаче на Aufenthaltstitel) не дает права на безвизовые поездки в Шенгенской зоне и не заменяет вид на жительство. Следовательно, не допускается повторный въезд после выезда за границу.

Фото: Украинцы в Берлине (gettyimages.com)

По данным волонтеров команды "Rubikus", часто пограничники не пускают украинцев после поездки домой.

"Хотя на словах обещали, что все имеют право съездить в Украину и вернуться в Германию, а на деле многих не пустили. Хотя на законодательном уровне этого не прописано, пограничники спрашивают справку, которую выдают при постоянном виде на жительство", – рассказывают в "Рубикус".

Волонтеры допускают, что украинцы ехали из Германии с формулировкой "возвращаюсь домой", а не "временно по личным причинам", поэтому не получили соответствующий документ. Подробнее о справке (сертификате) о неистекании срока действия постоянного вида на жительство для тех, кто планирует пребывание за границей более шести месяцев, можно прочитать на сайте.

"Можно выезжать/въезжать, если есть вид на жительство и загранпаспорт. Выезд должен быть временным (организационные вопросы, навестить родственников). Одна из наших подопечных возвращалась через 6-7 недель без проблем", – делится одна из волонтеров.

Въезд в Польшу должен быть с территории Украины

В Польше беженцы теряют статус временной защиты, если выезжают из страны на строк более 30 дней за один раз. Однако после долгого отсутствия его можно возобновить – при условии, что человек въезжает из-за военных действий.

Положения предусматривают возможность повторного представлення PESEL UKR (ust.17f, art.4 Specustawy), однако есть ряд условий, объясняют в Rubikus. Например:

въезд на территорию Польши должен быть осуществлен с территории Украины. Хотя в законе не указано "непосредственно из Украины" и значит возможен въезд через третьи страны, но могут проверить, что человек действительно выезжал в Украину во время отсутствия в Польше.

возвращение в Польшу в связи с ведением боевых действий на территории Украины. На данный момент пункт формальный, поскольку проверки по конкретным регионам технически невозможны;

запись о пересечении границы должна быть оформлена документально или зарегистрирована в реестре граждан Украины, прибывающих на территорию Польши с территории Украины в связи с боевыми действиями, который ведет Начальник пограничной службы.

Фото: В Польше можно восстановить статус временной защиты (gettyimages.com)

Из Норвегии можно уезжать на половину срока защиты

За пределами Норвегии можно находиться в течении половины срока действия защиты (например, полгода), но об выезде нужно сообщить.

После получения коллективной защиты в Норвегии можно вернуться домой в Украину вне зависимости от того, наступил ли там мир или нет. Для поездки должен быть действительный загранпаспорт или другой документ для поездки за границу, включая вид на жительство.

Если находиться за пределами Норвегии дольше половины срока временной защиты, вид на жительство теряется. Чтобы его продлить, нужно находиться в стране.

Нидерланды: выезд не должен превышать 28 дней

Статус временной защиты в Нидерландах дает право ехать на любой срок в другую страну, а затем вернуться в Нидерланды и снова воспользоваться правом на временную защиту, отмечается в Telegram-канале юриста Виктории Коретник.

Если в паспорте уже есть стикер, можно вернуться в Нидерланды до конца срока действия стикера. В таком случае не нужно проходить регистрацию заново.

Однако с 1 декабря 2022 года вступили в действие правила, по которым временный выезд может длиться максимум 28 дней. После этого муниципалитет может прекратить прием, пособие и другие виды помощи.

По информации волонтеров "Rubikus", пропуск украинцев в Латвию после выезда в Украину зависит от пограничников – иногда приходится ждать следующей смены.

В вот в Финляндию украинцы после визитов домой въезжают без проблем.

Напомним, мы писали, как продолжить и восстановить временную защиту в Чехии.