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Польща в 2023 році планує прирівняти електронний паспорт до звичайного

Фото: Польща планує прирівняти електронний паспорт до звичайного (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Польщі планує ухвалити закон про прирівняння електронного посвідчення особи в mObywatel до пластикової ID-картки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Сподіваюсь, що законопроект про додаток mObywatel, який передбачає, серед іншого, прирівнювання електронного документу до пластикової ID-картки, найближчим часом надійде до Сейму", – сказав уповноважений польського уряду з питань кібербезпеки Януш Цешинський.

Раніше на засідання Постійного комітету уряду був переданий законопроєкт про mObywatel. Якщо він набуде чинності, то електронний документ у mObywatel буде прирівняний до пластикового документа. Підтвердження особи потрібно буде лише у випадку оформленні нової ID-картки.

Крім цього, законопроєкт передбачає розширення функціонала у mObywatel, зокрема після введення ідентифікаційного податкового номера PESEL відбудеться автоматичне "підтягування" певних даних під час заповнення заявок.

"У державних реєстрах є дуже багато даних. Електронна форма, на відміну від паперової, не повинна вимагати внесення даних, які вже є про нас у відомстві. Прикладом цього є нещодавні функції, запущені в додатку (mObywatel - ред.), як-то заявки на отримання пільг на вугілля, пільг на інші джерела тепла, або заявки на придбання вугілля за пільговою ціною", – пояснив уповноважений польського уряду.

Загалом, в уряді Польщі сподіваються, що уже у першому кварталі 2023 році Сейм таки ухвалить закон про електронне посвідчення особи в mObywatel.

Нагадаємо, у Польщі відкрився ще один центр оформлення документів для українців.

Раніше ми писали, як українським біженцям повернутися з дому до країни тимчасового захисту.

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