Польша с 1 июля меняет правила для беженцев: кто потеряет право на помощь

1 июля в Польше вступили в силу новые ограничения по поводу пребывания украинцев в центрах коллективного размещения. Это очередной этап постепенного прекращения помощи сбежавшим от войны гражданам Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tvn24.pl .

Главное: Новые ограничения: С 1 июля Польша перестала финансировать проживание большинства украинских беженцев в центрах коллективного размещения.

С 1 июля Польша перестала финансировать проживание большинства украинских беженцев в центрах коллективного размещения. Кто потерял право: Бесплатное жилье потеряли матери с детьми (старше одного года) и пенсионеры, получающие польскую пенсию.

Бесплатное жилье потеряли матери с детьми (старше одного года) и пенсионеры, получающие польскую пенсию. Кто останется: Право на бесплатное проживание сохранили люди с инвалидностью, беременные украинки и пенсионеры без польской пенсии при отсутствии родственников в стране.

Право на бесплатное проживание сохранили люди с инвалидностью, беременные украинки и пенсионеры без польской пенсии при отсутствии родственников в стране. Риски: По оценкам экспертов и Уполномоченного по правам человека в Польше, изменения могут вынудить около 40% жителей центров искать новое жилье, что создает угрозу бездомности.

Что изменилось

Польша перестает финансировать пребывание большинства украинцев в центрах коллективного размещения. Право на бесплатное проживание теряют, в частности, представители так называемой "чувствительной группы":

украинки с детьми (старше одного года);

пожилые люди, получающие польскую пенсию (даже минимальную).

В Министерстве внутренних дел и администрации Польши объяснили, что "большинство граждан Украины работают, поэтому срок действия этой специальной помощи уже истек".

Ранее помощь получили около 11 тысяч человек, половина из которых - дети. По оценкам директоров центров, изменения коснутся около 40% нынешних жителей, в основном это матери-одиночки, которые будут вынуждены переехать.

Кто сможет остаться

Смогут и дальше бесплатно проживать в таких центрах:

люди с ограниченными возможностями;

пенсионеры, не получающие польскую пенсию и не имеющие семьи в Польше;

беременные украинки.

В Министерстве заверили, что сложные случаи будут рассматриваться индивидуально.

Опасения по поводу бездомности

Александр Петриков из фонда "Украинский дом" отмечает, что для многих беженцев новые расходы будут чрезмерными и они могут оказаться на улице.

В свою очередь Уполномоченный по правам человека в Польше Марцин Вьенчек предупредил, что ограничение доступа к жилью повышает риск беспризорности среди лиц под временной защитой.

Сейчас на сайте "Дія Демократії" продолжается сбор подписей под петицией с призывом к польским властям скорректировать политику в отношении беженцев и оказать помощь оказавшимся под угрозой.