Польша с 1 июля меняет правила для беженцев: кто потеряет право на помощь
1 июля в Польше вступили в силу новые ограничения по поводу пребывания украинцев в центрах коллективного размещения. Это очередной этап постепенного прекращения помощи сбежавшим от войны гражданам Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tvn24.pl.
Главное:
- Новые ограничения: С 1 июля Польша перестала финансировать проживание большинства украинских беженцев в центрах коллективного размещения.
- Кто потерял право: Бесплатное жилье потеряли матери с детьми (старше одного года) и пенсионеры, получающие польскую пенсию.
- Кто останется: Право на бесплатное проживание сохранили люди с инвалидностью, беременные украинки и пенсионеры без польской пенсии при отсутствии родственников в стране.
- Риски: По оценкам экспертов и Уполномоченного по правам человека в Польше, изменения могут вынудить около 40% жителей центров искать новое жилье, что создает угрозу бездомности.
Что изменилось
Польша перестает финансировать пребывание большинства украинцев в центрах коллективного размещения. Право на бесплатное проживание теряют, в частности, представители так называемой "чувствительной группы":
- украинки с детьми (старше одного года);
- пожилые люди, получающие польскую пенсию (даже минимальную).
В Министерстве внутренних дел и администрации Польши объяснили, что "большинство граждан Украины работают, поэтому срок действия этой специальной помощи уже истек".
Ранее помощь получили около 11 тысяч человек, половина из которых - дети. По оценкам директоров центров, изменения коснутся около 40% нынешних жителей, в основном это матери-одиночки, которые будут вынуждены переехать.
Кто сможет остаться
Смогут и дальше бесплатно проживать в таких центрах:
- люди с ограниченными возможностями;
- пенсионеры, не получающие польскую пенсию и не имеющие семьи в Польше;
- беременные украинки.
В Министерстве заверили, что сложные случаи будут рассматриваться индивидуально.
Опасения по поводу бездомности
Александр Петриков из фонда "Украинский дом" отмечает, что для многих беженцев новые расходы будут чрезмерными и они могут оказаться на улице.
В свою очередь Уполномоченный по правам человека в Польше Марцин Вьенчек предупредил, что ограничение доступа к жилью повышает риск беспризорности среди лиц под временной защитой.
Сейчас на сайте "Дія Демократії" продолжается сбор подписей под петицией с призывом к польским властям скорректировать политику в отношении беженцев и оказать помощь оказавшимся под угрозой.
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