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Польша с 1 июля меняет правила для беженцев: кто потеряет право на помощь

18:10 01.07.2026 Ср
3 мин
Ранее эту помощь получали почти 11 тысяч украинцев, половина из которых - дети
aimg Василина Копытко
Польша с 1 июля меняет правила для беженцев: кто потеряет право на помощь Право на бесплатное жилье сохранят некоторым категориям беженцев (фото: Getty Images)
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1 июля в Польше вступили в силу новые ограничения по поводу пребывания украинцев в центрах коллективного размещения. Это очередной этап постепенного прекращения помощи сбежавшим от войны гражданам Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tvn24.pl.

Главное:

  • Новые ограничения: С 1 июля Польша перестала финансировать проживание большинства украинских беженцев в центрах коллективного размещения.
  • Кто потерял право: Бесплатное жилье потеряли матери с детьми (старше одного года) и пенсионеры, получающие польскую пенсию.
  • Кто останется: Право на бесплатное проживание сохранили люди с инвалидностью, беременные украинки и пенсионеры без польской пенсии при отсутствии родственников в стране.
  • Риски: По оценкам экспертов и Уполномоченного по правам человека в Польше, изменения могут вынудить около 40% жителей центров искать новое жилье, что создает угрозу бездомности.

Что изменилось

Польша перестает финансировать пребывание большинства украинцев в центрах коллективного размещения. Право на бесплатное проживание теряют, в частности, представители так называемой "чувствительной группы":

  • украинки с детьми (старше одного года);
  • пожилые люди, получающие польскую пенсию (даже минимальную).

В Министерстве внутренних дел и администрации Польши объяснили, что "большинство граждан Украины работают, поэтому срок действия этой специальной помощи уже истек".

Ранее помощь получили около 11 тысяч человек, половина из которых - дети. По оценкам директоров центров, изменения коснутся около 40% нынешних жителей, в основном это матери-одиночки, которые будут вынуждены переехать.

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Кто сможет остаться

Смогут и дальше бесплатно проживать в таких центрах:

  • люди с ограниченными возможностями;
  • пенсионеры, не получающие польскую пенсию и не имеющие семьи в Польше;
  • беременные украинки.

В Министерстве заверили, что сложные случаи будут рассматриваться индивидуально.

Опасения по поводу бездомности

Александр Петриков из фонда "Украинский дом" отмечает, что для многих беженцев новые расходы будут чрезмерными и они могут оказаться на улице.

В свою очередь Уполномоченный по правам человека в Польше Марцин Вьенчек предупредил, что ограничение доступа к жилью повышает риск беспризорности среди лиц под временной защитой.

Сейчас на сайте "Дія Демократії" продолжается сбор подписей под петицией с призывом к польским властям скорректировать политику в отношении беженцев и оказать помощь оказавшимся под угрозой.

Читайте также о том, что с 8 июля 2026-го в Польше стартуют усиленные проверки контрактов иностранных работников. Инспекция труда получит полномочия принудительно переквалифицировать гражданско-правовые соглашения в официальные трудовые договоры, если во время инспекции выявят факты выполнения работы по штатному расписанию.

Ранее мы писали о том, что в Польше зарплаты замедлили темп роста. В первом квартале 2026 года они увеличились лишь на 6,3%. Это самый низкий показатель за последние 5 лет.

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