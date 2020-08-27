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У Польщі планують змінити правила карантину

Варшава, Четвер 27 серпня 2020 17:00
У Польщі планують змінити правила карантину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі планує змінити правила карантину та самоізоляції. Так, період карантину мають намір скоротити з 14 до 10 днів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає "Польське радіо".

"Ми змінимо правила карантину та ізоляції ... Ми хотіли б запропонувати скоротити карантин до 10 днів", - заявив він.

Він зазначив, що клінічна практика, а також досвід деяких країн показує, що такий термін ізоляції безпечний і не несе більшого ризику у порівнянні з 14-денним. Аналогічні 10 днів передбачаються і для тих, у кого виявили COVID-19, у зв'язку з чим виникла необхідність самоізоляції.

Зазначимо, що на сьогодні у Польщі підтверджено понад 64,5 тисячі випадків зараження коронавірусом і більше ніж 2 тисяч летальних випадків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща відновила авіасполучення з Україною.

Крім того, у Польщі послабили карантинні заходи.

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