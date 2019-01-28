Польща замінить російський газ норвезьким, - FT

Компанії Gaz-System та Energinet домовилися спільно працювати над проектом балтійської труби

В ноябре прошлого года, газотранспортные компании Польши Gaz-System и Дании Energinet, договорились совместно работать над проектом балтийской трубы, которая соединит Польшу с газовыми месторождениями в Норвегии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times.

Еще в декабре польская государственная компания PGNiG подписала два долгосрочных контракты на поставку СПГ с американскими компаниями Calcasieu Pass Global Venture и Venture Global LNG Plaquemines. В середине января, эта же компания получила три новые лицензии на добычу газа в норвежской акватории.

В Польше надеются, что таким образом поляки смогут избавиться от зависимости от российского газа.

Напомним, в начале октября 2018 года польская компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с Energy Resources of Ukraine на поставку газа оператору газотранспортной системы "Укртрансгазу". Договор предусматривает поставку более 200 млн куб. м газа с октября 2018 года по 1 мая 2019 года. Сырье будет использоваться для собственных нужд "Укртрансгаза".

По словам вице-президента PGNiG по коммерческим вопросам Мачеем Воняка, компания предлагает клиентам газ из разных источников и направлений, включая СПГ из Катара, США или Норвегии, газ с европейских рынков и газ, который добывает PGNiG в Польше.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Польши Яцек заявлял, что Польша не откажется от попыток заблокировать построение газопровода "Северный поток-2".