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Польща замінить російський газ норвезьким, - FT

Новини » Енергетика    28.01.2019 - 18:20
Польща замінить російський газ норвезьким, - FT
Фото: компанія Gaz-System (gazsystemlaboratoria)

Компанії Gaz-System та Energinet домовилися спільно працювати над проектом балтійської труби

У листопаді минулого року, газотранспортні компанії Польщі, Gaz-System, та Данії, Energinet, домовилися спільно працювати над проектом балтійської труби, що поєднає Польщу з газовими родовищами Норвегії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Financial Times.

Ще в грудні польська державна компанія PGNiG підписала два довгострокових контракти на постачання СПГ з американськими компаніями Calcasieu Pass Global Venture і Venture Global LNG Plaquemines. У середині січня, ця ж компанія отримала три нові ліцензії на видобуток газу в норвезькій акваторії.

У Польщі надіються, що таким чином поляки зможуть позбутися залежності від російського газу.

Нагадаємо, початку жовтня 2018 року польська компанія Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) підписала контракт з Energy Resources of Ukraine на поставку газу оператору газотранспортної системи "Укртрансгазу". Договір передбачає поставку понад 200 млн куб. м газу з жовтня 2018 року по 1 травня 2019 року. Сировина буде використовуватися для власних потреб "Укртрансгазу".

За словами віце-президента PGNiG з комерційних питань Мачея Воняка, компанія пропонує клієнтам газ з різних джерел і напрямків, включаючи СПГ з Катару, США або Норвегії, газ з європейських ринків і газ, який видобуває PGNiG в Польщі.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Польщі Яцек заявляв, що Польща не відмовиться від спроб заблокувати побудову газогону "Північний потік-2".

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