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Польща видала понад 200 гуманітарних віз білорусам

Автор: РБК-Україна

Консульства Польщі видало 234 гуманітарні візи для громадян Білорусі в рамках програми "Солідарні з Білоруссю". Програма була запущена урядом Польщі на початку серпня.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Петро Вавжик, передає "Польське радіо".

Польська програма "Солідарні з Білоруссю" передбачає допомогу для репресованих, а також програму стипендій і допомоги незалежним ЗМІ. На неї польське уряд виділив 50 млн злотих.

Вавжик підкреслив, що Польща надає Білорусі всебічну підтримку, але крім цього визначає тон розмов в Євросоюзі щодо ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, влада Польщі почали пропускати на територію країни громадян Білорусі без віз і необхідних документів.

Крім того, Литва затвердила план, спрямований на підтримку білоруського населення.

Додамо, що Литва має намір полегшити умови в'їзду в країну для білорусів.

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