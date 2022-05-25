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Польща вводить нові правила безкоштовного проїзду в поїздах для українців: що зміниться

Залізничний вокзал (Фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

З 1 червня дня літа пасажири з України отримають право безкоштовного проїзду тільки на маршрутах з кількох міст Польщі: Хелма, Дорогуська, Любліна, Грубешева, Перемишля, Загужа, Ярослава та Жешува.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.

Інші правила безкоштовного користування залізницею в Польщі для українців поки залишаються колишніми. Скористатися можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK і IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, і належать до наступних груп:

  • діти до 18 років;
  • жінка;
  • чоловіки старше 60 років;
  • чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка у вагон відбувається за заздалегідь отриманим у залізничній касі безкоштовним квитком, які видаються за наявності закордонного паспорта громадянина України, проїзного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі, або повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що засвідчує особу.

Раніше повідомлялося, що низка країн Євросоюзу скасує безкоштовний проїзд у громадському транспорті для громадян України, починаючи з 1 червня. Також у Польщі, Німеччині та Чехії анонсували пільги на проїзд.

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