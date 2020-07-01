Польща відновила авіасполучення з Україною

Польща з 1 липня відновила регулярне авіасполучення з Україною. Відсьогодні доступні рейси з польських міст до Києва.

Відповідне розпорядження прийняв польський уряд, передає Dziennik Polski.



Повідомляється, що знято заборону на польоти до Великобританії nf України, зокрема, рейси з польських міст вже приймають Лондон, Глазго, Бірмінгем, Единбург і Київ. У п'ятницю, 3 липня, відновляться рейси в Париж.

Сьогодні вранці перші з березня 2020 року пасажири вирушили з Кракова до Києва. Згідно з даними київського аеропорту імені Сікорського, e першій половині дня також були прийняті та відправлені рейси з Варшави і Вроцлава авіакомпанії Wizz Air. Про відновлення польотів до інших українських міст інформації поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС відкриває кордони для 14 країн, але не для України; при цьому визначено категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до країн ЄС.

Таким чином, запуск регулярного сполучення з Польщею не означає, що країна готова приймати українців, які їдуть з туристичною метою.

Що стосується інших європейських країн, то на сьогодні Туреччина, Албанія, Хорватія і Чорногорія відкрили свої кордони для України.