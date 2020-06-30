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Естонія продовжила заборону на авіасполучення з Україною

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 18:53
Естонія продовжила заборону на авіасполучення з Україною
Фото: Естонія продовжила заборону на авіасполучення (twitter com prezeska)

Заборона на відновлення авіасполучення продовжили до 14 липня

Уряд Естонської Республіки продовжив заборону на авіасполучення з Україною. Заборона буде діяти до 14 липня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки та інфраструктури Естонії.

На даний момент заборонені прямі рейси з Естонії у Швецію, Португалію, Білорусь, Україну і Російську Федерацію.

При цьому наголошується, що відновлення авіасполучення залежить від рівня захворюваності COVID-19. Так, показник захворюваності повинен складати 25 або менше випадків на 100 тисяч населення за останній два тижні.

Заборона діє з 18 травня.

Нагадаємо, з 1 липня ЄС відкриє кордони для 14 країн, в список не входить Україна.

Зазначимо, що за словами глави МОЗ, станом на сьогодні показник захворюваності в Україні становить 57 випадків на 100 тисяч населення.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Эстонияавиасообщение
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