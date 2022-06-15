Польща внесла правки в судову реформу, щоб розблокувати фінансування з боку ЄС
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про судову реформу з правками, які ліквідують дисциплінарну палату. Цей орган викликав критику з боку ЄС через побоювання контролю над судовою системою з боку виконавчої влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radiо.
Замість Дисциплінарної палати Верховного суду буде створена Палата професійної відповідальності. З усіх суддів будуть відібрані 33 особи, з яких президент обере 11 суддів до складу Палати професійної відповідальності строком на п'ять років. Судді Дисциплінарної палати зможуть перейти в іншу палату або піти у відставку.
Також тепер сторони судового процесу в Польщі можуть подати клопотання про перевірку неупередженості та незалежності головуючого судді – але тільки у справах, де не був винесений вирок.
Внесені поправки також задовольняють заперечення, висунуті Європейською комісією. Очікується, що у зв'язку з цим будуть розблоковані кошти з плану реконструкції Польщі.
Нагадаємо, раніше в МЗС Росії пригрозили ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети Україні.
До цього депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Захід має право передати Україні ядерну зброю, так як Росія порушила Будапештський меморандум.
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