Польша внесла правки в судебную реформу, чтобы разблокировать финансирование со стороны ЕС

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о судебной реформе с правками, которые ликвидируют Дисциплинарную палату. Этот орган вызвал критику со стороны ЕС из-за опасений контроля над судебной системой со стороны исполнительной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radiо .

Вместо Дисциплинарной палаты Верховного суда будет создана Палата профессиональной ответственности. Из всех судей будут отобраны 33 человека, из которых президент изберет 11 судей в состав Палаты профессиональной ответственности сроком на пять лет. Судьи Дисциплинарной палаты смогут перейти в другую палату или уйти в отставку.

Также теперь стороны судебного процесса в Польше могут подать ходатайство о проверке беспристрастности и независимости председательствующего судьи – но только по делам, где не был вынесен приговор.

Внесенные поправки также удовлетворяют возражения, выдвинутые Европейской комиссией. Ожидается, что в связи с этим будут разблокированы средства из Плана реконструкции Польши.