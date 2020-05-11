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Уряд не заважає найму українців іноземними працедавцями, - Пристайко

Новини » Політика     11.05.2020 - 21:49
Уряд не заважає найму українців іноземними працедавцями, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Деякі європейські країни потребують десятки тисяч українських заробітчан

Віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції Вадим Пристайко стверджує, що український уряд жодним чином не втручається у процес найму українських громадян іноземними працедавцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Пристайка, процес працевлаштування українців за кордоном залежить від працедавців, уряд зі свого боку не втручається в цей процес, лише намагається його координувати. Кабмін також не перевіряє українців, які збираються виїхати працювати за кордон.

"Уряд України не обмежує. Ми лише намагаємося придати цьому руху якусь координацію. Ми не перевіряємо контрактів, не допомагаємо або не заважаємо ці контракти укладати. Не запитуємо, чим збираються займатися люди, не з'ясовуємо, скільки їм платять", - пояснив він.

Крім того, віце-прем'єр розповів, що країни Європейського союзу потребують десятки тисяч українських сезонних працівників, лише Фінляндія потребує до 15 тис. українців для сільськогосподарських робіт.

"В Австрію планується 802 людини точно... Деякі країни не мають такої точної цифри... Щодо Німеччини, то тут складно сказати через її федеральний устрій. Кожна федеральна земля запрошує по-своєму. У Чехії наші працівники - найбільша етнічна група, яка там перебуває... Ми говорили не тільки з країнами ЄС", - додав Пристайко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для найму українських робітників іноземні працедавці повинні забезпечити їх житлом та медичним страхуванням. Зеленський наголосив, що українці повинні мати офіційне працевлаштування.

Теги Новини України правительствоВадим Пристайкозаробитчане
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