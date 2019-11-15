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Польща погрожує Німеччині судом в разі захисту "Північного потоку-2"

Новини » Політика     15.11.2019 - 10:57
Польща погрожує Німеччині судом в разі захисту "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Польща вимагає враховувати її інтереси при імплементації газової директиви ЄС

Польща обіцяє застосувати юридичні кроки, якщо Німеччина не враховуватиме її інтереси при імплементації газової директиви ЄС у ФРН щодо "Північного потоку-2". Про це заявив у Варшаві голова польської нафтогазової компанії PGNiG Пьотр Возняк, повідомляє Biznesalert.pl.

Як він зазначив, у газовій директиві ЄС є норма про те, що при будь-яких кроках щодо газопроводу національний регулятор має брати до уваги безпеку постачання і вплив на конкурентність ринків суміжних країн.

"Якщо, на нашу думку, не буде здійснено глибокий аналіз впливу інвестиції на ринок і безпеку суміжних країн (у рамках імплементації газової директиви ЄС у Німеччини щодо регулювання "Північного потоку-2", - ред.), то ми залишаємо за собою можливість застосувати відповідні юридичні кроки", - зазначив Возняк.

Нагадаємо, Бундестаг прийняв законопроект про імплементацію оновленої газової директиви ЄС. Зокрема, були схвалені зміни з поправками, які дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2".

Раніше Україна закликала Європарламент зупинити спроби Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під дії газової директиви Європейського союзу.

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