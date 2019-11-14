Рішення Бундестагу нічого не змінює в газовій директиві ЄС, - Альтмайєр

Фото: Петер Альтмайєр (з відкритих джерел)

У Меркель відреагували на голосування по газовій директиві в Бундестазі

Рішення парламенту Німеччини про імплементацію газової директиви Євросоюзу нічого не змінює. Про це заявив федеральний міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайєр, передає прес-служба німецького уряду.

За його словами, даний закон реалізує європейський компроміс, який визначить, як буде діяти Німеччина згідно з правилами енергетичного ринку в майбутньому.

"В майбутньому будуть застосовуватись правила поділу прав власності, доступу третіх сторін, регулювання зборів та прозорості, оскільки газопроводи прокладаються на території та в прибережних водах країн-членів ЄС. Таким чином, ми підтримуємо баланс між нашою безпекою постачань і необхідністю захисту споживачів і конкурентоспроможності", - заявив Альтмайєр

Він також додав, що правка, внесена правлячою коаліцією, нічого не змінює.

Нагадаємо, раніше Бундестаг прийняв законопроект про імплементацію оновленої газової директиви ЄС. Зокрема, були схвалені зміни з поправками, які дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2".