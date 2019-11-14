ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рішення Бундестагу нічого не змінює в газовій директиві ЄС, - Альтмайєр

Новини » Політика     14.11.2019 - 15:41
Рішення Бундестагу нічого не змінює в газовій директиві ЄС, - Альтмайєр
Фото: Петер Альтмайєр (з відкритих джерел)

У Меркель відреагували на голосування по газовій директиві в Бундестазі

Рішення парламенту Німеччини про імплементацію газової директиви Євросоюзу нічого не змінює. Про це заявив федеральний міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайєр, передає прес-служба німецького уряду.

За його словами, даний закон реалізує європейський компроміс, який визначить, як буде діяти Німеччина згідно з правилами енергетичного ринку в майбутньому.

"В майбутньому будуть застосовуватись правила поділу прав власності, доступу третіх сторін, регулювання зборів та прозорості, оскільки газопроводи прокладаються на території та в прибережних водах країн-членів ЄС. Таким чином, ми підтримуємо баланс між нашою безпекою постачань і необхідністю захисту споживачів і конкурентоспроможності", - заявив Альтмайєр

Він також додав, що правка, внесена правлячою коаліцією, нічого не змінює.

Нагадаємо, раніше Бундестаг прийняв законопроект про імплементацію оновленої газової директиви ЄС. Зокрема, були схвалені зміни з поправками, які дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2".

Якщо Росія припинить транзит газу, то Україна отримає економічний спад, - Вітренко
Новини України ГерманияБундестагСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся