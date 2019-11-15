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Польша угрожает Германии судом в случае защиты "Северного потока-2"

Новости » Политика     15.11.2019 - 10:57
Польша угрожает Германии судом в случае защиты "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Польша требует учитывать ее интересы при имплементации газовой директивы ЕС

Польша обещает применить юридические шаги, если Германия не будет учитывать ее интересы при имплементации газовой директивы ЕС в ФРГ по "Северному потоку-2". Об этом заявил в Варшаве глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, сообщает Biznesalert.pl.

Как он отметил, в газовой директиве ЕС есть норма о том, что при любых шагах по газопроводу национальный регулятор должен принимать во внимание безопасность поставок и влияние на конкурентность рынков сопредельных стран.

"Если, по нашему мнению, не будет осуществлен глубокий анализ влияния инвестиции на рынок и безопасность сопредельных стран (в рамках имплементации газовой директивы ЕС в Германии по регулированию "Северного потока-2", - ред.), то мы оставляем за собой возможность применить соответствующие юридические шаги", - отметил Возняк.

Напомним, Бундестаг принял законопроект об имплементации обновленной газовой директивы ЕС. В частности, были одобрены изменения с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2".

Ранее Украина призвала Европарламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы Европейского союза.

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