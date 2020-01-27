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Польща вимагає повернення повної територіальної цілісності України

Новини » Політика     27.01.2020 - 15:04
Польща вимагає повернення повної територіальної цілісності України
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Також Дуда зажадав повернення переваги міжнародного права

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща вимагає повернення повної територіальної цілісності України. Про це він повідомив під час спільної заяви з президентом України Володимиром Зеленським, передає РБК-Україна.

За його словами, разом із Зеленським він обговорив ситуацію в Україні, відносини з Росією, окупацію Донбасу і Криму.

"Ми розмовляли про ситуацію в Україні, про відносини з Росією, про окупації Донбасу і Криму. Для Польщі питання однозначна - ми вимагаємо повернення переваги міжнародного права і не порушувати норми цього права. Повернення повної територіальної цілісності України - це наша однозначна позиція. Україна завжди може розраховувати на нас. Я питав пана президента про нормандський формат. Я радий, що відбувається обмін полоненими. Для звичайних людей, для суспільства це дуже важливо. Я повністю підтримую вашу позицію та спосіб вашого поведінки", - заявив Дуда.

Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуді для представників ЗМІ.

Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуді для представників ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 27 січня 2020 р.

Нагадаємо, 26 січня Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі для участі в пам'ятних заходах в Освенцімі.

26 і 27 січня президент перебуватиме з робочим візитом у Польщі. Програмою візиту передбачено участь у пам'ятних заходах з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі і зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Зеленський: міжнародне співтовариство має не допускати проявів антисемітизму Зеленський прибув до Польщі з робочим візитом
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