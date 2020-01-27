Польша требует возврата полной территориальной целостности Украины

Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Также Дуда потребовал возвращения преимущества международного права

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша требует возврат полной территориальной целостности Украины. Об этом он сообщил во время совместного заявления с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РБК-Украина.

По его словам, вместе с Зеленским он обсудил ситуацию в Украине, отношения с Россией, оккупацию Донбасса и Крыма.

"Мы разговаривали о ситуации в Украине, об отношениях с Россией, об оккупации Донбасса и Крыма. Для Польши вопрос однозначен - мы требуем возвращения преимущества международного права и не нарушать нормы этого права. Возврат полной территориальной целостности Украины - это наша однозначная позиция и Украины всегда может рассчитывать на нас. Я спрашивал господина президента о нормандском формате. Я рад, что происходит обмен пленными. Для обычных людей, для общества это очень важно. Я полностью поддерживаю вашу позицию и способ вашего поведения", - заявил Дуда.

Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди для представників ЗМІ. Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди для представників ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 27 січня 2020 р.

Напомним, 26 января Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу для участия в памятных мероприятиях в Освенциме.

26 и 27 января президент будет находиться с рабочим визитом в Польше. Программой визита предусмотрены участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме и встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.