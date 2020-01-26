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Зеленський прибув до Польщі з робочим візитом

Новини » Політика     26.01.2020 - 20:04
Зеленський прибув до Польщі з робочим візитом

Зеленський 26 січня почав дводенний робочий візит до Польщі

Президент України Володимир Зеленський увечері 26 січня прибув до Польщі для участі в пам'ятних заходах в Освенцімі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави української держави.

Повідомляється, що Зеленський почав дводенний робочий візит до Польщі. Глава держави візьме участь у пам'ятних заходах у місті Освенцімі, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Освенцим-Біркенау.

Також Зеленський має намір зустрітися з польським президентом Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський прибуде з робочим візитом до Польщі, де візьме участь у заходах з нагоди визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

26 і 27 січня глава держави перебуватиме з робочим візитом у Польщі. Програмою візиту передбачено участь у пам'ятних заходах з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі і зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Ізраїль. Планувалося, що глава держави візьме участь у форумі з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцім, однак Зеленський в останній момент відмовився.

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