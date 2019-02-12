Польща і США поділяють негативне ставлення до "Північного потоку-2"

Фото: Помпео і Чапутович (twitter.com/MSZ_RP)

Держсекретар США Майкл Помпео і глава МЗС Польщі Яцек Чапутович зробили спільну заяву

Польща і США поділяють негативне ставлення до проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Про це заявили на спільній прес-конференції у вівторок держсекретар США Майкл Помпео і глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає РБК-Україна з посиланням на Рolskie radio.

"Ми поділяємо думку, що проект Nord Stream 2 шкодить енергетичній безпеці Європи, ми вважаємо його провальним проектом, навіть шкідливим для енергетичної безпеки на континенті", - підкреслив Чапутович.

У свою чергу Помпео заявив, що трубопровід зміцнить російський вплив в Європі і зробить інші європейські країни залежними від російських постачань газу.

Нагадаємо, у Варшаві 8 лютого відбулося засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі. В результаті було вирішено посилити співпрацю у протидії проекту "Північний потік-2". В ході зустрічі було вирішено посилити співпрацю з питань безпеки, в тому числі, з енергетичної безпеки, а також протидії проекту "Північний потік-2".

Польські євродепутати переконані, що проект газопроводу "Північний потік-2" є невигідним для Польщі і служить на інтереси Росії і послабити Європейський союз.