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У Польщі з понеділка послаблять карантин

Польща, Субота 18 липня 2020 06:01
У Польщі з понеділка послаблять карантин
Фото: прапор Польщі (pixabay.com/kaboompics)
Автор: Артур Родивилов

В кінотеатрах і театрах збільшать ліміт на відвідувачів

Влада Польщі має намір зменшити соціальну дистанцію з 2 метрів до 1,5 і збільшити кількість учасників масових заходів, що обмежувалося в зв'язку з пандемією COVID-19. Розпорядження набуде чинності 21 липня, а окремі його положення 4 серпня.

Про це повідомляє Puls Biznesu.

Ліміт на кількість зайнятих місць на спортивних об'єктах, зокрема під час футбольних матчів на стадіонах, буде збільшено з 25% до 50%.

У різних спортивних змаганнях зможуть брати участь до 300 учасників, не враховуючи персонал, що обслуговує. Прийнято також рішення анулювати ліміти на використання відвідувачами відкритих і закритих басейнів.

В кінотеатрах і театрах буде збільшено ліміт на відвідувачів до 50% від загальної кількості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща відновила авіасполучення з Україною.

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