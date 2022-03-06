ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польща не збирається надсилати винищувачі в Україну

Новость на русском →
Неділя 06 березня 2022 22:29
Польща не збирається надсилати винищувачі в Україну У Польщі заперечили плани передати Україні винищувачі (facebook.com.UkrainianLandForces)
Автор: Тетяна Самарук

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що Варшава не планує надавати Києву винищувачі. Також вона не дозволяє використовувати свої аеродроми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter прем'єр-міністра Польщі.

За словами Матеуша Моравецького, Польща надає важливу допомогу в інших сферах. Тому винищувачі МіГ-29 не відправлятиме.

"Польща не надсилатиме свої винищувачі в Україну і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів", - сказав прем'єр.

Також він додав, що всі польські літаки МіГ-29 перебувають на своїх базах. Вони марковані знаком військово-повітряних сил Польщі у кольорах червоно-білого державного прапора.

Раніше ми повідомляли, що Україна вимагає від Грузії відмовитись від торговельних відносин з Росією.

Також ми писали, що у Росії почали активну підготовку до відключення від світового інтернету.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати