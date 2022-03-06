Польща не збирається надсилати винищувачі в Україну

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що Варшава не планує надавати Києву винищувачі. Також вона не дозволяє використовувати свої аеродроми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter прем'єр-міністра Польщі.