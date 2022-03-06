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Польша не собирается присылать истребители в Украину

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Воскресенье 06 марта 2022 22:29
Польша не собирается присылать истребители в Украину В Польше опровергли планы передать Украине истребители (facebook.com.UkrainianLandForces)
Автор: Татьяна Самарук

Премьер-министр Польши заявил, что Варшава не планирует предоставлять Киеву истребители. Также она не позволяет использовать свои аэродромы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter премьер-министра Польши.

По словам Матеуша Моравецкого, Польша оказывает важную помощь в других сферах. Поэтому истребители МиГ-29 не будет отправлять.

"Польша не будет присылать свои истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов", - сказал премьер.

Также он добавил, что все польские самолеты МиГ-29 находятся на своих базах. Они маркированы знаком военно-воздушных сил Польши в цветах красно-белого государственного флага.

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