Польша не собирается присылать истребители в Украину
Премьер-министр Польши заявил, что Варшава не планирует предоставлять Киеву истребители. Также она не позволяет использовать свои аэродромы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter премьер-министра Польши.
По словам Матеуша Моравецкого, Польша оказывает важную помощь в других сферах. Поэтому истребители МиГ-29 не будет отправлять.
"Польша не будет присылать свои истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов", - сказал премьер.
Также он добавил, что все польские самолеты МиГ-29 находятся на своих базах. Они маркированы знаком военно-воздушных сил Польши в цветах красно-белого государственного флага.
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