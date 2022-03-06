У Росії почали активну підготовку до відключення від світового інтернету

У Росії готуються до того, що відключити свою мережу від світового інтернету. Відповідні документи вже підготовлені в Мінцифри Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документи Мінцифри РФ.

Росія планує з 11 березня повністю відключитися від світового інтернету. І вже почала розсилати всім власникам телекомунікаційних сервісів (порталів, ресурсів, сайтів) відповідні документи – урядові телеграми.

Як повідомляється в документах, всі сервери та домени в Росії повинні бути з 11 березня переведені в російську зону. Також повинні бути зібрані докладні дані про мережеву інфраструктуру сайтів.

У разі використання іноземного хостингу перемістити на ньому публічні ресурси на російський хостинг. Всі публічні ресурси, які знаходяться в іншій доменній зоні - перемістити по можливості в доменну зону ru.

Про вжиті заходи компанії повинні повідомити в Мінцифри РФ не пізніше 15 березня. Якщо виникнуть відмови - також про це повідомити.

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