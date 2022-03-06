ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії почали активну підготовку до відключення від світового інтернету

Новость на русском →
Росія, Неділя 06 березня 2022 22:11
У Росії почали активну підготовку до відключення від світового інтернету Фото: Росія вирішила відключити Інтернет від світової мережі (24tv)
Автор: Анна Шиканова

У Росії готуються до того, що відключити свою мережу від світового інтернету. Відповідні документи вже підготовлені в Мінцифри Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документи Мінцифри РФ.

Росія планує з 11 березня повністю відключитися від світового інтернету. І вже почала розсилати всім власникам телекомунікаційних сервісів (порталів, ресурсів, сайтів) відповідні документи – урядові телеграми.

Як повідомляється в документах, всі сервери та домени в Росії повинні бути з 11 березня переведені в російську зону. Також повинні бути зібрані докладні дані про мережеву інфраструктуру сайтів.

У разі використання іноземного хостингу перемістити на ньому публічні ресурси на російський хостинг. Всі публічні ресурси, які знаходяться в іншій доменній зоні - перемістити по можливості в доменну зону ru.

Про вжиті заходи компанії повинні повідомити в Мінцифри РФ не пізніше 15 березня. Якщо виникнуть відмови - також про це повідомити.

У Росії почали активну підготовку до відключення від світового інтернету

У Росії почали активну підготовку до відключення від світового інтернету

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що TikTok призупинить роботу в Росії.

А також писали про те, що American Express призупиняє операції в Росії та Білорусі.

Всі оперативні новини про події в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати