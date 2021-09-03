У Латвії в найближчі дні почнеться будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва повідомила, що в найближчі дні на кордоні з Білоруссю почнеться будівництво паркану з колючого дроту. Його довжина складе 37 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

"Зараз ми можемо почати будівництво паркану з колючого дроту на латвійсько-білоруському кордоні. Протяжність паркану складе 37 км, він буде розміщуватися на критичних ділянках", - сказала міністр.

При цьому вона не назвала точну вартість будівництва стіни, додавши, що мова може йти про кілька мільйонів євро.