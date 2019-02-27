Польща розраховує на допуск до ексгумаційних робіт у Гуті Пеняцькій

В Польщі заявляють, що всі дослідження, у тому числі ексгумації, спрямовані на прагнення до істини

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что Украина предоставит польским специалистам разрешение на участие в эксгумационных работах в Гуте Пеняцкой. Об этом сообщает TVP Info.

В МИД отметили, что такую просьбу президент Анджей Дуда выразил еще в 2017 году во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Все исследования, в том числе эксгумации, направленные на стремление к истине, а не ее релятивизацию или отрицание, проведенные в соответствии с двусторонними соглашениями, которые в данном случае предусматривают участие экспертов Института национальной памяти, получат поддержку польской власти", - говорится в сообщении.

Напомним, Посольство Польши в Киеве направило ноту протеста Министерству иностранных дел Украины в связи с попытками релятивировать преступление в Гуте Пеняцкой. По словам Сувари, причина в "информационной таблице, что установлена в 2018 году неподалеку от памятника жертвам".

До этого Дуда обвинил Украинскую повстанческую армию и дивизию СС "Галичина" в уничтожении польского села Гута Пеняцкая (Бродовский район, Львовская область) в 1944 году.

Отметим, Украина готова снять мораторий на эксгумацию поляков. Об этом стало известно после того, как Конституционный суд Польши стал на сторону Украины в споре о ИНН.