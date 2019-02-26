Посольство Польщі подало ноту протесту МЗС України

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

У ноті повідомлено, що Польща відкрита до діалогу для роз’яснення історичних суперечностей

Посольство Польщі в Києві висловило Міністерству закордонних справ (МЗС) України у зв’язку зі спробами релятивізувати злочин у Гуті Пеняцькій. Про це заявила речниця дипломатичного відомства Польщі Ева Сувара, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

За словами Сувари, причина в, "інформаційній таблиці, що встановлена у 2018 році неподалік пам’ятника жертвам, яка містить фальшиву інформацію про перебіг злочину з 1944 року, а також напис у місці пам’яті українців, котрі загинули у населених пунктах за 20 км від Гути, у якому говориться про вшанування українських жителів сусідніх сіл, закатованих польськими шовіністами та радянськими партизанами". Зокрема, у ноті повідомлено, що Польща відкрита до діалогу для роз’яснення історичних суперечностей.

"Посольство Республіки Польща в Києві звернулося у цій справі із нотою протесту до МЗС України, наголосивши, що місця пам’яті з таким текстом ставлять сумнів заявлену владою України політику добросусідства та примирення у відносинах з Польщею, а також просить українську сторону роз’яснити законність та обставини встановлення обох об’єктів", - повідомила речниця МЗС Польщі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Українську повстанську армію і дивізію СС "Галичина" у знищенні польського села Гута Пеняцька (Бродівський район, Львівська область) у 1944 році.

Відзначимо, Україна готова зняти мораторій на ексгумацію поляків. Про це стало відомо після того, як Конституційний суд Польщі став на бік України у спорі про ІНП.