Дуда звинуватив УПА і СС "Галичина" у погромі в Гуті Пеняцькій

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Мова йде про знищення польського села в 1944 році

Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Українську повстанську армію (УПА) і дивізію СС "Галичина" у знищенні польського села Гута Пеняцька (Бродівський район, Львівська область) у 1944 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Дуди учасникам церемонії пам'яті жертв погрому.

У листі Дуда зазначив, що 75 років тому від рук союзників Гітлера загинули жителі Гути Пеняцької.

"Геноцид, вчинений солдатами дивізії СС "Галичина" та Української повстанської армії, був одним з найбільших злочинів, які ми називаємо убивством польського населення на Волині, Поділлі та Львівщині... "Польські пани" тут не вмирали, як говорили українські націоналісти. Тисячі простих людей були вбиті. Їх єдиною "помилкою" була польська мова і самобутність, вірність традиціям і любов до Польщі. Їх убили, тому що вони були поляками", - зазначив Дуда.

Зазначимо, масове вбивство в Гуті Пеняцькій сталося 28 лютого 1944 року у відповідь на активність партизан. За офіційною польською версією, геноцид проходив за участю дивізії СС "Галичина", окремих членів УПА та українських поліцаїв. Більше 500 жителів спалили живцем у костелі та власних будинках, після війни населений пункт не відновлювався.

Комісія щодо запиту про воєнних злочинців у Канаді (комісія Жуля Дешена) у доповіді від 1986 року виправдала солдатів СС "Галичина" у погромі в Гуті Пеняцькій. Крім того, німецькі документи також не підтверджують участь українських націоналістів у злочині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова зняти мораторій на ексгумацію поляків. Про це стало відомо після того, як Конституційний суд Польщі став на бік України у спорі про ІНП.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав історичні суперечки між Україною та Польщею "емоційною дискусією".