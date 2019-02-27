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Польща розраховує на допуск до ексгумаційних робіт у Гуті Пеняцькій

Новини » Політика    27.02.2019 - 16:24
Польща розраховує на допуск до ексгумаційних робіт у Гуті Пеняцькій
Іллюстративне фото (wz lviv ua)

В Польщі заявляють, що всі дослідження, у тому числі ексгумації, спрямовані на прагнення до істини

Міністерство закордонних справ Польщі висловило сподівння, що Україна надасть польським спеціалістам дозвіл на участь в ексгумаційних роботах у Гуті Пеняцькій. Про це повідомляє TVP Info.

У МЗС зазначили, що таке прохання президент Анджей Дуда висловив ще у 2017 році під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

"Всі дослідження, у тому числі ексгумації, спрямовані на прагнення до істини, а не її релятивізацію чи заперечення, проведені відповідно до двосторонніх угод, які в даному випадку передбачають участь експертів Інституту національної пам'яті, отримають підтримку польської влади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Посольство Польщі в Києві висловило ноту протеста Міністерству закордонних справ  України у зв’язку зі спробами релятивізувати злочин у Гуті Пеняцькій. За словами Сувари, причина в, "інформаційній таблиці, що встановлена у 2018 році неподалік пам’ятника жертвам".

До цього Дуда звинуватив Українську повстанську армію і дивізію СС "Галичина" у знищенні польського села Гута Пеняцька (Бродівський район, Львівська область) у 1944 році. 

Відзначимо, Україна готова зняти мораторій на ексгумацію поляків. Про це стало відомо після того, як Конституційний суд Польщі став на бік України у спорі про ІНП.

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