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Байден пояснив рішення про перекидання додаткових військових США в Європу

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Вашингтон, Середа 02 лютого 2022 22:58
Байден пояснив рішення про перекидання додаткових військових США в Європу Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден пояснив рішення про перекидання додаткових американських військових до Європи. За його словами, це повністю відповідає тому, що він раніше говорив російському лідеру Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента телеканалу CNN Кейтлан Коллінз.

"Байден сказав мені, що його рішення про розміщення військ повністю відповідає тому, що він говорив Путіну з самого початку", - написала вона в Twitter.

За її словами, Байден попереджав Путіна, що якщо Росія продовжить діяти агресивно, то США переконають партнерів по НАТО у своїй присутності в Східній Європі.

"Ми там і стаття 5 (договору НАТО про колективну безпеку - ред.) є священним зобов'язанням", - додав американський президент.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден схвалив розгортання в Східній Європі додаткових військ США.

Зазначимо, у Білому домі заявили, що це рішення не засноване на нових розвіданих, а прийнято після консультацій з союзниками.

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