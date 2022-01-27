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Польща просить Євросоюз і НАТО надати всебічну підтримку Україні

Автор: Олександр Мороз

Польський Сейм прийняв резолюцію зі зверненням до Євросоюзу та НАТО з проханням надати всебічну підтримку Україні на тлі загрози вторгнення Росії. Також Варшава виступила із засудженням політики Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на onet.pl.

Повідомляється, що в прийнятій резолюції йдеться про те, що Сейм Польщі зі стурбованістю спостерігає за діями Росії, спрямованими проти України, оскільки вони становлять серйозний ризик розв'язання збройного конфлікту.

"Ми звертаємося до урядів країн НАТО і Європейського союзу із закликом надати всебічну підтримку Україні, що опинилася перед обличчям війни, і дати тверду відповідь з боку держав-членів Європейського союзу та Організації Північноатлантичного договору на агресію з боку Російської Федерації", - йдеться в документі.

Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва вважає неприйнятною навіть думку про війну з Україною.

А Німеччина попередила РФ про санкції проти "Північного потоку-2", якщо вона зважиться на вторгнення.

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