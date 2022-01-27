Польша просит Евросоюз и НАТО оказать всестороннюю поддержку Украине

Польский Сейм принял резолюцию с обращением к Евросоюзу и НАТО с просьбой оказать всестороннюю поддержку Украине на фоне угрозы вторжения России. Также Варшава выступила с осуждением политики Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на onet.pl .

Сообщается, что в принятой резолюции говорится о том, что Сейм Польши с обеспокоенностью наблюдает за действиями России, направленными против Украины, поскольку они представляют серьезный риск развязывания вооруженного конфликта.

"Мы обращаемся к правительствам стран НАТО и Европейского союза с призывом оказать всемерную поддержку Украине, оказавшейся перед лицом войны, и дать твердый ответ со стороны государств-членов Европейского союза и Организации Североатлантического договора на агрессию со стороны Российской Федерации", - говорится в документе.