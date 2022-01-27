У Росії назвали "неприйнятною думкою" війну з Україною

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва вважає неприйнятною навіть думку про війну з Україною. У відомстві підкреслили, що без втручання Заходу конфлікт на Донбасі давно був би врегульований.

Про це заявив заступник голови Департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Зайцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"Наша країна ні на кого нападати не збирається. Вважаємо неприйнятною навіть думка про війну між нашими народами", - заявив він.

За словами Зайцева, США мають намір дотримуватися сценарію, що Росія повинна вторгнутися в Україну.

"Однак заокеанські куратори України думають інакше. Схоже, що вони мають намір твердо дотримуватися придуманого ними сценарію, за яким Росія повинна напасти на Україну, опочивши проти себе весь західний світ... коли ж щось йде не за планом, вони починають штучно нагнітати ситуацію",- заявив він.