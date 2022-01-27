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У Росії назвали "неприйнятною думкою" війну з Україною

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Четвер 27 січня 2022 15:02
У Росії назвали "неприйнятною думкою" війну з Україною Фото: у Росії назвали "неприйнятною думкою" війну з Україною (mid.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва вважає неприйнятною навіть думку про війну з Україною. У відомстві підкреслили, що без втручання Заходу конфлікт на Донбасі давно був би врегульований.

Про це заявив заступник голови Департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Зайцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Наша країна ні на кого нападати не збирається. Вважаємо неприйнятною навіть думка про війну між нашими народами", - заявив він.

За словами Зайцева, США мають намір дотримуватися сценарію, що Росія повинна вторгнутися в Україну.

"Однак заокеанські куратори України думають інакше. Схоже, що вони мають намір твердо дотримуватися придуманого ними сценарію, за яким Росія повинна напасти на Україну, опочивши проти себе весь західний світ... коли ж щось йде не за планом, вони починають штучно нагнітати ситуацію",- заявив він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав чотири напрямки стримування РФ на тлі загрози вторгнення в Україну. Він закликає сфокусуватися на них.

Крім того, раніше видання Bloomberg повідомило, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час Зимових Олімпійських ігор. Нібито, щоб "не затьмарити" подію.

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