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У разі вторгнення в Україну. Німеччина попередила РФ про санкції проти "Північного потоку-2"

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Берлін, Четвер 27 січня 2022 14:59
У разі вторгнення в Україну. Німеччина попередила РФ про санкції проти "Північного потоку-2" Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Німеччині пригрозили Росії через загрозу вторгнення в Україну. Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок попередила про можливі санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на FAZ.

Вона заявила, що країна хоче постійного діалогу. За її словами, "ті, хто говорить, не стріляють".

"На випадок нової агресії у нас є широкий спектр відповідей, у тому числі щодо "Північного потоку-2", - сказала Бербок у четвер під час дебатів щодо ситуації довкола України в Бундестазі.

Нагадаємо, США попередили Росію, що в разі вторгнення в Україну "Північний потік-2" не запрацює.

Раіше міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз швидко прийме пакет санкцій проти Москви, однак вони не повинні зачіпати "Північний потік-2" і постачання газу.

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