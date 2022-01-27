У разі вторгнення в Україну. Німеччина попередила РФ про санкції проти "Північного потоку-2"
У Німеччині пригрозили Росії через загрозу вторгнення в Україну. Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок попередила про можливі санкції проти газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на FAZ.
Вона заявила, що країна хоче постійного діалогу. За її словами, "ті, хто говорить, не стріляють".
"На випадок нової агресії у нас є широкий спектр відповідей, у тому числі щодо "Північного потоку-2", - сказала Бербок у четвер під час дебатів щодо ситуації довкола України в Бундестазі.
Нагадаємо, США попередили Росію, що в разі вторгнення в Україну "Північний потік-2" не запрацює.
Раіше міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз швидко прийме пакет санкцій проти Москви, однак вони не повинні зачіпати "Північний потік-2" і постачання газу.