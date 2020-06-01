Прикордонники пояснили, кому дозволено в'їзд в Польщу
Фото: пункт пропуску на кордоні (facebook.com/zahidnuy.kordon)
В'їзд дозволено водіям вантажівок, студентам і трудовим мігрантам
В кінці травня Польща розширила перелік категорій осіб, яким дозволено в'їзд в країну. У Державній прикордонній службі України роз'яснили, кого саме будуть пропускати до Польщі.
Про це йдеться в повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ - Західна межа.
Так, згідно з інформацією польської сторони, на територію країни дозволено в'їзд:
- громадянам Польщі;
- іноземцям, які перебувають у шлюбі або дітям (під опікою) громадян Польщі;
- особам, які мають карту поляка;
- особам з дипломатичним рангом і членам їх сімей;
- іноземцям, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;
- іноземцям, мають право працювати на території Польщі;
- особам, які здійснюють вантажні перевезення;
- водіям, що здійснюють вантажні перевезення, які в'їхали на територію Польщі на іншому виді транспорту;
- учням і студентам, які здобувають освіту у Польщі;
- громадянам держав-членів Європейського союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарії, а також їх подружжю і дітям, які проїжджають транзитом (тривалістю не більше 12 годин з моменту перетину кордону)
Прикордонники просять врахувати дану інформацію при плануванні поїздки в Польщу.
Нагадаємо, з 29 травня Україна відкрила 66 пунктів пропуску з країнами ЄС і Молдовою.
Раніше повідомлялося, що Польща спростила в'їзд для сезонних працівників зі східних країн, у тому числі і для українців.
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Автор: Игорь Литвиненко