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Прикордонники пояснили, кому дозволено в'їзд в Польщу

Новини » Суспільство     01.06.2020 - 13:10
Прикордонники пояснили, кому дозволено в'їзд в Польщу
Фото: пункт пропуску на кордоні (facebook.com/zahidnuy.kordon)

В'їзд дозволено водіям вантажівок, студентам і трудовим мігрантам

В кінці травня Польща розширила перелік категорій осіб, яким дозволено в'їзд в країну. У Державній прикордонній службі України роз'яснили, кого саме будуть пропускати до Польщі.

Про це йдеться в повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ - Західна межа.

Так, згідно з інформацією польської сторони, на територію країни дозволено в'їзд:

  • громадянам Польщі;
  • іноземцям, які перебувають у шлюбі або дітям (під опікою) громадян Польщі;
  • особам, які мають карту поляка;
  • особам з дипломатичним рангом і членам їх сімей;
  • іноземцям, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;
  • іноземцям, мають право працювати на території Польщі;
  • особам, які здійснюють вантажні перевезення;
  • водіям, що здійснюють вантажні перевезення, які в'їхали на територію Польщі на іншому виді транспорту;
  • учням і студентам, які здобувають освіту у Польщі;
  • громадянам держав-членів Європейського союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарії, а також їх подружжю і дітям, які проїжджають транзитом (тривалістю не більше 12 годин з моменту перетину кордону)

Прикордонники просять врахувати дану інформацію при плануванні поїздки в Польщу.

Нагадаємо, з 29 травня Україна відкрила 66 пунктів пропуску з країнами ЄС і Молдовою.

Раніше повідомлялося, що Польща спростила в'їзд для сезонних працівників зі східних країн, у тому числі і для українців.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Польшакордонвъезд
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