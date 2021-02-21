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Польща закликала Росію відновити територіальну цілісність України

Автор: Андрій Козловський

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликав Росію здійснити кроки у напрямку відновлення територіальної цілісності України. Він також вважає, що РФ має компенсувати втрати, завдані на окупованих територіях.

Про це Збігнєв Рау написав на своїй сторінці у Twitter.

"Протягом 7 років Крим та Донбас залишаються під російською окупацією. Польща закликає Росію дотримуватися міжнародного права, відновити територіальну цілісність України та компенсувати порушення прав людини на окупованих територіях”, - сказав Рау.

Зазначимо, Польща від самого початку активно на міжнародній арені виступала проти окупації Криму і розв’язання Кремлем війни на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати закликали Росію виконати свої зобов'язання у рамках мінських домовленостей та вивести свої сили й озброєння з України. У Вашингтоні сподіваються, що Росія конструктивно співпрацюватиме з Україною та ОБСЄ для ухвалення конкретних рішень.

Також США закликали Російську Федерацію звільнити всіх незаконно ув'язнених українців.

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