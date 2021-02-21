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Польша призвала Россию восстановить территориальную целостность Украины

Автор: Андрей Козловский

Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Россию сделать шаги в направлении восстановления территориальной целостности Украины. Он также считает, что РФ должна компенсировать потери, нанесенные на оккупированных территориях.

Об этом Збигнев Рау написал на своей странице в Twitter.

"В течение 7 лет Крым и Донбасс остаются под российской оккупацией. Польша призывает Россию соблюдать международное право, восстановить территориальную целостность Украины и компенсировать нарушение прав человека на оккупированных территориях", - сказал Рау.

Отметим, Польша от самого начала активно на международной арене выступала против оккупации Крыма и развязывания Кремлем войны на Донбассе.

Напомним, ранее Соединенные Штаты призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках минских договоренностей и вывести свои силы и вооружения с Украины. В Вашингтоне надеются, что Россия конструктивно будет сотрудничать с Украиной и ОБСЕ для принятия конкретных решений.

Также США призвали Российскую Федерацию освободить всех незаконно заключенных украинцев.

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