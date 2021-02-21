Польша призвала Россию восстановить территориальную целостность Украины

Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Россию сделать шаги в направлении восстановления территориальной целостности Украины. Он также считает, что РФ должна компенсировать потери, нанесенные на оккупированных территориях.

Об этом Збигнев Рау написал на своей странице в Twitter.

"В течение 7 лет Крым и Донбасс остаются под российской оккупацией. Польша призывает Россию соблюдать международное право, восстановить территориальную целостность Украины и компенсировать нарушение прав человека на оккупированных территориях", - сказал Рау.

Отметим, Польша от самого начала активно на международной арене выступала против оккупации Крыма и развязывания Кремлем войны на Донбассе.