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США в ОБСЄ закликали РФ виконати мінські угоди і вивести війська з України

США, П'ятниця 23 жовтня 2020 03:46
США в ОБСЄ закликали РФ виконати мінські угоди і вивести війська з України
Фото: прапор США (twitter.com/radiosvoboda)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати закликають Росію виконати свої зобов'язання у рамках мінських домовленостей та вивести свої сили й озброєння з України. У Вашингтоні сподіваються, що Росія конструктивно співпрацюватиме з Україною та ОБСЄ для ухвалення конкретних рішень у таких питаннях, як розмінування, відкриття нових КПВВ, нових ділянок розведення та проведення взаємного обміну утримуваними особами.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє "Укрінформ".

"Протягом останні кількох місяців, як уже говорилося, зброя була значна тихішою. Але ми також розуміємо, що будь-яке припинення вогню має привести до прогресу в наступних кроках до припинення самого конфлікту. Все ще існують інші загрози безпеці, і багато ще потрібно зробити задля мирного врегулювання. Ми закликаємо Росію виконати свої мінські зобов'язання та вивести свої сили й озброєння з України", - заявив Гілмор.

За його словами, поліпшення безпекової ситуації на Донбасі забезпечило вкрай необхідний перепочинок мирному населенню, "але тривалий прогрес у напрямку миру вимагає від Росії справжнього залучення до дипломатичних зусиль з врегулювання конфлікту, у тому числі шляхом переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи".

Він висловив сподівання, що Росія конструктивно співпрацюватиме з Україною та ОБСЄ для ухвалення конкретних рішень у таких питаннях, як розмінування, відкриття нових КПВВ, нових ділянок розведення та проведення взаємного обміну утримуваними особами.

"Ми часто говоримо про те, що Росія повинна відповідати політичній волі, яку проявляє Україна, що Росія повинна припинити своє перешкоджання на мирних переговорах. І я б хотів запитати російський народ: а яку користь вам дали шестирічні - провальні - зусилля вашого уряду з розбудови імперії на сході України?", - підсумував Гілмор.

Нагадаємо, Україна закликала Росію повернути своїх представників в СЦКК.

Наприкінці вересня спостерігачі ОБСЄ помітили проросійських бойовиків з пов'язками "СЦКК" на ділянках розведення сил на Донбасі.

Крім того, про необхідність повернення Росії в СЦКК заявляв віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков.

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