США закликали РФ звільнити всіх незаконно ув'язнених українців

Фото: Крістіна Квін (facebook.com usdos ukraine)

Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію звільнити всіх незаконно ув'язнених українців. Посольство США з нагоди Всесвітнього дня миру закликало Росію припинити конфлікт на Донбасі.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у Twitter посольства.

У Міжнародний день миру ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму, відступити з Донбасу та припинити агресію проти України. pic.twitter.com/vlHdbVctd1 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 21, 2020

"У Всесвітній день миру ми закликаємо Росію зробити вибір на користь миру", - написала Квін.

Вона підкреслила, що українці хочуть прожити своє життя у мирі і з повним визнанням своїх людських прав.

"Поки Росія не припинить конфлікт, який вона викликала і підтримує на Донбасі, і повністю не вийде з Донбасу і Криму, українці не можуть насолоджуватися миром, якого заслуговують", - зазначила тимчасова повірена.

У повідомленні підкреслюється також, що РФ повинна звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув'язнила.

"Росія також повинна звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув'язнила в покарання за їх мирну незгоду. США залишаються повністю відданими дипломатичним зусиллям для припинення створеного Росією конфлікту на сході України і окупації Криму", - додали в посольстві.

Нагадаємо, на початку вересня Штати в шосту річницю підписання мінських угод закликали РФ повністю виконати свої зобов'язання, а саме вивести з України зброю і сили, які вона очолює.