Польща закликала Росію припинити свавільні обшуки в Криму

Фото: Міністерство закордонних справ Прольши (wikimedia.orgAdrian Grycuk)

27 березня у Криму співробітники ФСБ провели близько 25 обшуків в будинках кримськотатарських активістів

У Міністерстві закордонних справ Польщі закликали Російську Федерацію припинити свавільні обшуки на окупованому півострові Крим та припинити переслідування і затримання кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра закордонних справ Польщі Мартіна Пшидача в Twitter.

"Російські окупаційні власті не припиняють переслідування кримських татар на незаконно аннексированом півострові. Довільні обшуки та затримання серед цієї громади повинні негайно припинитися ", - зазначив в повідомленні заступник глави МЗС Польщі.

Russian occupying authorities do not cease to harass Crimean Tatars on the illegally annexed Peninsula. The arbitrary searches and detentions among this community must end immediately. #Crimea — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) 28 березня 2019 р.

Нагадаємо, 27 березня в аннексированном Криму співробітники ФСБ провели близько 25 обшуків в будинках кримськотатарських активістів нібито у справі організації "Хізб ут-Тахрір".

У ФСБ Росії заявили про затримання в Криму 20 кримських татар, яких підозрюють в участі в "Хізб ут-Тахрір". За інформацією служби, за місцем проживання було виявлено пропагандистські матеріали "Хізб ут-Тахрір".

Увечері того ж дня суд Сімферополя обрав ме6ру заходу для п'ятьох затриманих кримських татар. Їм усім обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 травня.