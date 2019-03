Польша призвала Россию прекратить произвольные обыски в Крыму

27 марта в Крыму сотрудники ФСБ провели около 25 обысков в домах крымскотатарских активистов

В Министерстве иностранных дел Польши призвали Российскую Федерацию прекратить произвольные обыски на оккупированном полуострове Крым и прекратить преследования и задержания крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра иностранных дел Польши Мартина Пшидача в Twitter.

"Российские оккупационные власти не прекращают преследование крымских татар на незаконно аннексированом полуострове. Произвольные обыски и задержания среди этой общины должны немедленно прекратиться ", - отметил в сообщении заместитель главы МИД Польши.

Russian occupying authorities do not cease to harass Crimean Tatars on the illegally annexed Peninsula. The arbitrary searches and detentions among this community must end immediately. #Crimea