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Польша призвала Россию прекратить произвольные обыски в Крыму

Новости » Политика    28.03.2019 - 19:10
Польша призвала Россию прекратить произвольные обыски в Крыму
Фото: Министерство иностранных дел Прольши (wikimedia.orgAdrian Grycuk)

27 марта в Крыму сотрудники ФСБ провели около 25 обысков в домах крымскотатарских активистов

В Министерстве иностранных дел  Польши призвали Российскую Федерацию прекратить произвольные обыски на оккупированном полуострове Крым и прекратить преследования и задержания крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение  заместителя министра иностранных дел Польши Мартина Пшидача в Twitter.

"Российские оккупационные власти не прекращают преследование крымских татар на незаконно аннексированом полуострове. Произвольные обыски и задержания среди этой общины должны немедленно прекратиться ", - отметил в сообщении заместитель главы МИД Польши. 

Напомним, 27 марта в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ провели около 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу организации "Хизб ут-Тахрир".  

В ФСБ России заявили о задержании в Крыму 20 крымских татар, которых подозревают в участии в "Хизб ут-Тахрир". По информации службы, по местам жительства были обнаружены пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир".

Вечером того же дня суд Симферополя избрал ме6ру пресечения для пятерых задержанных крымских татар. Им всем избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая. 

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